إيلام تسجل أعلى مستوى نشاط تجاري مع العراق

شفق نيوز/ قال نائب منسق الشؤون الاقتصادية لمحافظ ايلام الفيلية في إيران، إن محافظته المحاذية للعراق لديها أعلى علاقات تجارية مع جيرانها.

وقال شهريار عباسي بحسب ما نقلته وكالة إيرنا، "إنه منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري، تم تصدير مليونين و349 ألفاً و406 أطنان من البضائع إلى العراق عبر حدود هذه المحافظة، لا سيما الحدود الدولية لمهران.

وأضاف: بلغت القيمة الدولارية لهذه الكمية من الصادرات مليارا و88 مليون دولار أي بزيادة قدرها 73٪ عن العام السابق.

وأشار نائب محافظ إيلام إلى أن محافظته حصدت المرتبة الأولى بين المنافذ الحدودية مع العراق نتيجة العلاقات التجارية، مذكراً: خلال الفترة المذكورة، شهدنا زيادة في العبور بنسبة 85٪ وزيادة بنسبة 62٪. في حركة شاحنات البضائع.

وأكد عباسي: خلال العام الماضي زاد حجم الدخل بنسبة 312 بالمئة.

ودعا الى عقد 12 لقاء مشتركا مع محافظي الحدود العراقية (ديالة وواسط وكربلاء وممثل محافظة ميسان) في اطار المشاورات التي جرت مع الاطراف العراقية من اجل تحسين التبادل التجاري بين البلدين الايراني والعراق بشأن حدود مقاطعة إيلام.

وأضاف النائب الاقتصادي لمحافظ إيلام: إن إقامة بازار الهلال الشمالي ومتابعة أنشطة البازارات الحدودية الأخرى من بين أعمال أخرى في المجال الاقتصادي للمحافظة خلال العام الماضي.