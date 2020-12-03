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إيلام الفيلية تصدّر بضائع بقيمة 284 مليون دولار إلى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-03T20:29:40+0000
إيلام الفيلية تصدّر بضائع بقيمة 284 مليون دولار إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير جمارك محافظة إيلام الفيلية في ايران، يوم الخميس، ان العام الجاري شهد تصدير ما قيمته 284 مليون دولار من السلع والبضائع الى الجانب العراقي عن طريق منفذ مهران (زرباطية) لوحده.

ونقلت وكالة مهر الايرانية عن روح الله غلامي وتابعته وكالة شفق نيوز، ان منفذ مهران الحدودي يشهد هذه الايام اوج فعالياته التجارية بين ايران والعراق من دون اية مشكلات مع رعاية جميع البرتوكولات الصحية.

واشار غلامي إلى أن كمية الصادرات اليومية إلى الجانب العراقي من خلال منفذ مهران تبلغ 500 شاحنة من البضائع المختلفة المنتجة في المصانع الايرانية مثل حديد الالات والزجاجيات والكاشي.

وذكر غلامي ان الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري شهدت تصدير 534 الف طن من البضائع من مختلف مناطق ايران بقيمة 284 مليون دولار تم تصديرها الى العراق من خلال منفذ مهران.

واضاف غلامي ان اكثر من الفي صناعي وتاجر منهمكون في العمل التجاري في منفذ مهران، معربا عن امله ان تصل الفعاليات التجارية لذروتها في منفذ مهران وان تشهد الصادرات الى نهاية العام الجاري زيادة ملحوظة.

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