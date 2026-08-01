إيكو عراق: 81% من الموازنة يذهب للرواتب و6% للاستثمار

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد إيكو عراق، يوم السبت، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية تستحوذ وحدها على 81% من إجمالي الموازنة العامة، مقابل 6% فقط للموازنة الاستثمارية.

وذكر المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الموازنة التشغيلية، التي تشمل الرواتب وصيانة الموجودات والمنح، تمثل نحو 94% من إجمالي نفقات الدولة"، مبينًا أن "الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية تستحوذ على نحو 81% من إجمالي الموازنة العامة."

وأضاف أن "هذه الأرقام تعكس استمرار هيمنة بند الرواتب على هيكل الإنفاق العام"، مشيرًا إلى أن "حصة إقليم كردستان تبلغ 11.58% من إجمالي الموازنة العامة."

وأشار إلى أن "الموازنة الاستثمارية، التي تمثل 6% من إجمالي النفقات، تتوزع على قطاعات المباني والصناعة والتعليم والزراعة، إلى جانب القطاعات الاستثمارية الأخرى."

ولفت مرصد إيكو عراق، إلى أن "القطاع الزراعي يعد الأقل حصولاً على التخصيصات الاستثمارية، إذ لا تتجاوز حصته 0.02% من إجمالي الإنفاق الاستثماري."

وخلص المرصد، إلى أن "استمرار ارتفاع حصة الإنفاق التشغيلي على حساب الإنفاق الاستثماري يحد من قدرة الاقتصاد على تنفيذ المشاريع التنموية، ويضعف فرص تحقيق نمو مستدام في القطاعات الإنتاجية."