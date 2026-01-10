"إيكو عراق" يوضح شروط البنك المركزي لتعامل المصارف الممنوعة من الدولار باليورو

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد "إيكو عراق"، يوم السبت، عن الشروط الجديدة التي حددها البنك المركزي العراقي للمصارف الراغبة في تداول عملات أجنبية غير الدولار مثل اليورو واليوان الصيني، مشيراً إلى أن من بين هذه الشروط أن يكون رأس مال المصرف 300 مليار دينار عراقي.

وأوضح المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي عمم وثيقة بعنوان (إرشادات ونماذج تقييم متطلبات الحدّ الأدنى) للمصارف الممنوعة من التعامل بالدولار والراغبة بالعمل بالعملات الاجنبية غيره مثل اليورو، اليوان، والدرهم الاماراتي وغيرها"، مبيناً أن "هذه الوثيقة تعد جزءاً من برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي ينفذه البنك المركزي".

وأشار البيان إلى أن الوثيقة تضمنت شروطاً ابرزها؛ أن يكون رأس مال المصرف 300 مليار دينار مع تقديم خطة لوصوله إلى 400 مليار دينار بحلول نهاية 2028.

كما يجب، وفق المرصد، وجود سيولة كافية ومنتظمة لدى المصرف لتغطية التزاماته والالتزامات العملاء، وفق الانظمة المصرفية العالمية (LCR وNSFR).

ولفت إلى أن الوثيقة شددت كذلك على الإفصاح عن ملكية المصرف، اي تقديم قائمة كاملة ومعتمدة بالمساهمين، مع الإفصاح الكامل عن الأطراف ذات العلاقة.

وكان مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، قد كشف عن شمول 35 مصرفاً من أصل 72 مصرفاً عاملاً في العراق بالعقوبات الأميركية، اما بسبب عقوبات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أي إدراج المصرف على قائمة سوداء دولية وشل تعامله المالي، أو إيقاف تعامله بالدولار، كإجراء تنظيمي مؤقت وليس عقوبة، لإجبار المصرف على الامتثال للشفافية.