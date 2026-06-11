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    • يقترب من 156 ألفاً.. قفزة بأسعار الدولار في إغلاق بغداد وأربيل

    يقترب من 156 ألفاً.. قفزة بأسعار الدولار في إغلاق بغداد وأربيل الدولار الاميركي بعدسة وكالة شفق نيوز (اشيف)
    2026-06-11T13:41:10+00:00

    شفق نيوز - بغداد / أربيل

    سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً في بغداد وأربيل مع إغلاق تداولات نهاية الأسبوع.

    وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار قفزت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتبلغ 155,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق من صباح اليوم 154,600 دينار.

    وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة صعدت هي الأخرى، حيث بلغ سعر البيع 156,250 ديناراً، في حين سجل سعر الشراء 155,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

    وفي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، واكبت أسعار الصرف هذا الصعود، إذ بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 155,550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,500 دينار.

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