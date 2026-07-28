يقترب من 150 ألفاً.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تراجعاً طفيفاً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 149,900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 150,050 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 150,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149,500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 150,150 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,050 ديناراً.