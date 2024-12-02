إيقاف القروض والسلف الحكومية

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، اليوم الاثنين، بإيقاف كافة القروض والسلف في المصارف الحكومية العراقية نتيجة انتهاء السنة المالية.

وأخبر المصدر، لوكالة شفق نيوز بأن "إيقاف القروض والسلف جاء كإجراء متبع سنوياً مع نهاية العام، بهدف تصفية الموقوفات، وتجهيز الإحصائيات والجرد السنوي، وتنظيم الميزانيات المالية".

وأضاف المصدر، أن "القروض والسلف سيتم استئناف إطلاقها مطلع السنة المالية الجديدة".

وتعمل المصارف الحكومية العراقية على إطلاق برامج سلف وقروض تستهدف مختلف الفئات، بما في ذلك الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المشاريع الصغيرة، تتنوع بين قصيرة وطويلة الأجل، إذ يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين.

تنتهي السنة المالية للمصارف الحكومية في العراق بنهاية شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتوقف بعض العمليات المالية بشكل مؤقت لإجراء التسويات السنوية وإغلاق الحسابات. تُستأنف الأنشطة المالية في بداية السنة الجديدة، بما في ذلك منح السلف والقروض، وفقًا للخطط المالية المحدثة والإجراءات المعتمدة.

وتنتهي السنة المالية للمصارف الحكومية في العراق بنهاية شهر كانون الأول من كل عام، حيث تتوقف بعض العمليات المالية بشكل مؤقت لإجراء التسويات السنوية وإغلاق الحسابات، وتُستأنف الأنشطة المالية في بداية السنة الجديدة، بما في ذلك منح السلف والقروض، وفقًا للخطط المالية المحدثة والإجراءات المعتمدة.