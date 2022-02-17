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إيطاليا: حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ خمسة ملايين يورو

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-17T12:45:08+0000
إيطاليا: حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ خمسة ملايين يورو

شفق نيوز/ أعلن السفير الإيطالي لدى بغداد ماوريتسيو كريكانتي، يوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بلغ خمسة ملايين يورو، معربا عن رغبة إيطاليا بتوسيع التعاون بين الجانبين وبشتى المجالات التجارية والاقتصادية.

وقال السفير في كلمة له اليوم خلال استضافته في ندوة أُقيمت في أربيل، إن إيطاليا ملتزمة "بدعم أمن وإستقرار العراق، وهنا أؤكد أن استقرار هذا البلد ورفاهية شعبه من مصلحتنا"، مردفا بالقول إن "العراق من البلدان المهمة في المنطقة، وإذا لم يكن مستقراً فإن المنطقة بأسرها لن تكون مستقرة".

وأضاف "نسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين ونسعى الى تفعيلها في مجالات الإستثمار والتجارة والثقافة والزراعة والصناعة"، منوها إلى أن "الزراعة قطاع مهم بالنسبة لإيطاليا، وكذلك النفط والغاز، ومنذ قرابة عامين تعمل كبريات الشركات الايطالية على انتاج النفط جنوبي العراق".

وتابع بالقول إن "إيطاليا تسعى الى تعزيز تواجدها في العراق وألّا ينحسر في مجال النفط والغاز، وان يشمل القطاعات الأخرى".

كما أشار السفير إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وايطاليا بلغ 5 ملايين يورو قبل تفشي كوفيد 19 وعلمنا منذ العام الماضي على اعادة الأجواء لطبيعتها في هذا المجال".

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