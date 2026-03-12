إيطاليا تنظم لعملية الإفراج المنسق عن مخزونات النفط الإستراتيجية

شفق نيوز- روما

أفادت مصادر حكومية إيطالية، يوم الخميس، بأن إيطاليا ستساهم بتسعة ملايين برميل في عملية الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في الوكالة الدولية للطاقة.

وذكرت المصادر، بحسب "رويترز"، أن "النفط سيكون متاحًا على الفور للطرح ضمن هذه العملية".

وفي خطوة مماثلة، أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، فجر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرج عن 172 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة اضطراب الإمدادات الناجم عن الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد أوصت، أمس الأربعاء، بالإفراج عن 400 مليون برميل من النفط، في أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، بهدف كبح ارتفاع أسعار الخام وسط الأزمة الحالية.

فيما أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايش أن برلين ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية حال اعتماد مقترح الوكالة الدولية للطاقة للسحب الجماعي، حيث تخطط ألمانيا للإفراج عن نحو 2.4 مليون طن من مخزوناتها، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وفي اليابان، أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، أن بلادها ستفرج عن احتياطياتها النفطية اعتبارا من الاثنين المقبل، تحسبا لارتفاع محتمل في أسعار الطاقة، حيث ستشمل الإفراجات احتياطيات تكفي لمدة 15 يوما للقطاع الخاص و30 يوماً للقطاع العام، دون انتظار قرار منسق من الوكالة الدولية للطاقة.