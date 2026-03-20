إيطاليا تبحث عن بدائل لتعويض الغاز القطري

شفق نيوز- روما

كشف وزير الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، يوم الجمعة، أن بلاده تبحث عن بدائل لتعويض الغاز القطري الذي توقفت إمداداته منذ مطلع الشهر الجاري على خلفية الحرب الدائرة بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى.

وقال فراتين ​إن إيطاليا ​تجري محادثات مع ⁠عدة دول، ​منها الولايات ​المتحدة وأذربيجان والجزائر، لتأمين إمدادات غاز ​إضافية بعد ​توقف الشحنات القادمة ‌من ⁠قطر، بحسب وسائل إعلام غربية.

وأشار إلى أن إيطاليا اتفقت مع ​الاتحاد ​الأوروبي ⁠على أن التكتل ​ينبغي ألا ​يعود ⁠إلى شراء الغاز ⁠من ​روسيا.

وتوقفت صادرات قطر من الغاز مع بداية الحرب في الشرق الأوسط بعد تعرض عدد من منشآت الطاقة في البلد الخليجي لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، ومع إعلان شركة قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد الهجمات التي طالت منشآت في رأس لفان ومسيعيد، قفزت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا بوتيرة حادة، في استجابة مباشرة لفقدان السوق مصدراً يمثل وحده نحو خمس تجارة الغاز المسال في العالم.