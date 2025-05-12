يضيف ألف برميل.. نفط الشمال تجري اختباراتها على البئر "سربشاخ" في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر بشركة نفط الشمال، يوم الاثنين، بأن الشركة تجري الاختبارات الحقلية على البئر سربشاخ (344) ضمن حقل كركوك النفطي، موضحاً أن البئر سيضيف يومياً بحدود ألف برميل من النفط الخام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الملاكات الهندسية والفنية في شركة نفط الشمال، أجرت أعمال تنشيط البئر النفطية (344) سربشاخ ضمن حقل كركوك النفطي".

ولفت إلى أن "عملية الاختبار على البئر جرت هذا اليوم، بفتح البئر على حفرة الاحتراق لغرض الفحص والتقييم وستكون المرحلة القادمة إكمال جميع الروبوتات، لإعادتها إلى العمل بمواصفات عالمية للمساعدة في رفع مستوى الإنتاج من النفط الخام بعد توقف منذ عام 2012 لدعم إستراتيجية الحقل طويلة الأمد بشكل فاعل وكفوء"، مبيناً أن "البئر سيضيف بحدود الف برميل من النفط الخام يومياً".

وأعلنت شركة نفط الشمال، أول أمس السبت، إعادة ربط البئر (20) في حقل عين زالة بمحافظة نينوى، بعد توقف دام لسنوات نتيجة أسباب فنية وأعمال تخريبية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام.

وقالت الشركة في بيان إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، وبمتابعة مباشرة من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، وإشراف المدير العام لشركة نفط الشمال، عامر خليل أحمد.

وباشرت الفرق الفنية في هيأة حقول نفط نينوى – قسم العمليات، بأعمال الربط التي شملت لحام الأجزاء المفقودة واستبدال التالفة منها على طول خط الأنابيب الناقل الممتد من رأس البئر إلى محطة عزل الغاز في عين زالة، بطول يُقدَّر بـ200 متر وبقطر 4 عقدة.

وأوضح البيان أن فرق الصيانة عملت كذلك على إزالة الانسدادات داخل الأنابيب الناتجة عن تقادمها، نتيجة تركها لفترة طويلة، ما ساهم في تهيئة البنية التحتية اللازمة لإعادة تشغيل البئر.

وأضافت الشركة أن أعمال الربط جاءت بعد إجراء فحوصات الجريان للبئرين (20) و(16) من قبل قسم هندسة النفط، وبمشاركة ملاكات هيأة الحقول، مشيرة إلى أن العمل مستمر لربط المزيد من الآبار المنتجة تباعاً بعد استكمال أعمال الفحص والاستصلاح.

ومن المتوقع أن يسهم البئر (20) بإضافة إنتاج يومي يُقدَّر بين 700 إلى 1,000 برميل من النفط الخام، مما يُشكل دفعة إضافية نحو رفع إجمالي إنتاج حقل عين زالة.

وأكدت شركة نفط الشمال أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة تسهم في تعزيز الإنتاج الوطني، ويدعم التوجه الحكومي لزيادة الصادرات النفطية وتعزيز الاقتصاد الوطني.