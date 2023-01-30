يستورد 16 مليون لتر يومياً.. العراق بين الأرخص عالمياً بأسعار البنزين

شفق نيوز/ كشف موقع "global petrol prices"، يوم الاثنين، أن العراق حافظ على المرتبة الـ12 من بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود السيارات "البنزين".

وقال الموقع في تقرير لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان من بين 170 دولة مدرجة بالجدول، بلغ سعر البنزين في العراق 514 سنتا للتر الواحد، حيث جاء بالمرتبة الخامسة عربياً بعد كل من ليبيا وسوريا والجزائر والكويت.

من جانبه اكد مدير شركة توزيع المشتقات النفطية حسين طالب، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة النفط تدعم أسعار البنزين المباع محليا بنسبة 100%".

وبين ان "سعر البنزين المحسن الذي يباع في المحطات بسعر 450 ديناراً (وهي نفس نوعية البنزين المتعارف على تسميته محلياً بالبنزين العادي)، يبلغ سعره 900 دينار عالميا وبالتالي فإن الدعم هنا يكون 100%، في حين يباع البنزين المستورد (اوكتين 95) في المحطات بسعر 650 ديناراً والسعر العالمي له هو الضعف، كما يبلغ سعر البنزين السوبر (اوكتين 98) في المحطات بسعر 1000 دينار ويباع بحدود 1200 دينار عالميا".

وعالمياً ينقسم البنزين إلى فئات متعددة، هي البنزين العادي (درجة النقاوة أقل من 95)، والبنزين المحسن عالي الأوكتين (درجة النقاوة 95)، والبنزين عالي الأوكتين، (درجة النقاوة 98)، حيث تختلف كل فئة عن أخرى في تحسين قوة وأداء المحرك لعمله بأفضل صورة وبطريقة طبيعية.

واشار طالب الى ان "العراق يستورد يوميا من البنزين 16 مليون لتر لسد الحاجة المحلية"، لافتا الى ان "مناشى الاستيراد هي من اختصاص شركة تسويق النفط العراقي (سومو)".

ويستورد العراق بعض المشتقات النفطية ومنها البنزين، والكازاويل، والنفط الابيض، من الدول الاخرى لسد حاجته المحلية، فيما انتهى مؤخرا من بناء مصفى كربلاء لتقليل العجز في المشتقات النفطية وتوجيه الفائض منه الى الخارج.