يستهدف 150 ألف برميل.. العراق يوقع عقداً مع "هاليبرتون" لإدارة حقلي بن عمر والسندباد

شفق نيوز - البصرة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، توقيع عقد الإدارة المتكاملة لحقلي "بن عمر" و"السندباد" في محافظة البصرة، بين شركة نفط البصرة وشركة "هاليبرتون" الأميركية، وذلك ضمن الخطط الحكومية لتطوير قطاع الطاقة.

وقال وزير النفط، باسم محمد خضير العبادي، خلال رعايته مراسم التوقيع، إن هذا العقد الممتد لخمس سنوات يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية لزيادة الطاقات الإنتاجية من النفط والغاز المصاحب بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة.

وأوضح الوزير أنه من المستهدف خلال مدة العقد رفع معدلات إنتاج النفط الخام في حقل "بن عمر" لتصل إلى 150 ألف برميل يومياً، فضلاً عن استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يومياً من الغاز المصاحب.

وأضاف العبادي أن معدلات الإنتاج في حقل "السندباد" ستشهد هي الأخرى تطوراً لتصل إلى ما بين 80 و100 ألف برميل يومياً، مع زيادة طاقة الغاز المصاحب المستثمر من 240 إلى 260 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مؤكداً أن هذه المشاريع ستوفر مرونة كبيرة لتجهيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأكد وزير النفط أن الوزارة ماضية في تعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، ولاسيما الأميركية منها، وتذليل العقبات كافة لتحقيق الأهداف التنموية، مشيداً بالخبرة الطويلة لشركة "هاليبرتون" العاملة في العراق منذ عام 2003.