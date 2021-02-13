إيران والعراق يدشنان الشحن والتفريغ المباشر في معبرين حدوديين

شفق نيوز/ أعلن خليل حيدري مدير الجمارك في محافظة كرماشان الإيرانية، يوم السبت، عن تدشين عملية الشحن والتفريغ المباشر للسلع والبضائع في معبري "خسروي"، و"مهران" الحدوديين بعد أن اكتسب العراق عضوية في الاتحاد الدولي للنقل البري.

وقال حيدري في تصريح نقلتها وسائل اعلام ايرانية اليوم، "وفقاً لإتفاق أُبرم مؤخراً بين البلدين فإنه يُسمح لشاحنات النقل في المعبرين الشحن والتفريغ المباشر من دون الحاجة الى تفريغ الحمولات وشحنها من على الحدود".

ونوه إلى أنه في السابق كان يُسمح فقط لصهاريج نقل النفط ومشتقاته بالتحميل والتفريغ المباشر اما الآن فإن جميع الشاحنات التي تنقل السلع والبضائع كافة يمكنها فعل ذلك، والسبب أن العراق أصبح عضوا في الإتحاد الدولي للنقل البري.