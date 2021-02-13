سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران والعراق يدشنان الشحن والتفريغ المباشر في معبرين حدوديين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-13T13:35:05+0000
إيران والعراق يدشنان الشحن والتفريغ المباشر في معبرين حدوديين

شفق نيوز/ أعلن خليل حيدري مدير الجمارك في محافظة كرماشان الإيرانية، يوم السبت، عن تدشين عملية الشحن والتفريغ المباشر للسلع والبضائع في معبري "خسروي"، و"مهران" الحدوديين بعد أن اكتسب العراق عضوية في الاتحاد الدولي للنقل البري.

وقال حيدري في تصريح نقلتها وسائل اعلام ايرانية اليوم، "وفقاً لإتفاق أُبرم مؤخراً بين البلدين فإنه يُسمح لشاحنات النقل في المعبرين الشحن والتفريغ المباشر من دون الحاجة الى تفريغ الحمولات وشحنها من على الحدود". 

ونوه إلى أنه في السابق كان يُسمح فقط لصهاريج نقل النفط ومشتقاته بالتحميل والتفريغ المباشر اما الآن فإن جميع الشاحنات التي تنقل السلع والبضائع كافة يمكنها فعل ذلك، والسبب أن العراق أصبح عضوا في الإتحاد الدولي للنقل البري.

related

نمو صادرات السلع الايرانية للعراق 13 بالمئة وترجيحات بتوقفها مؤقتاً

Date: 2019-09-22 18:18:42
نمو صادرات السلع الايرانية للعراق 13 بالمئة وترجيحات بتوقفها مؤقتاً

إيران تصدر أكثر من 30 الف طن من السلع والبضائع الى العراق

Date: 2020-09-26 10:23:58
إيران تصدر أكثر من 30 الف طن من السلع والبضائع الى العراق

واشنطن تمدد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء والغاز من ايران

Date: 2019-06-15 12:53:26
واشنطن تمدد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء والغاز من ايران

ايران تعول على تعزيز صادراتها الى العراق ودول أخرى

Date: 2019-10-21 20:36:02
ايران تعول على تعزيز صادراتها الى العراق ودول أخرى

إيران تصنف العراق ضمن شركائها التجاريين الرئيسين

Date: 2020-01-26 12:55:26
إيران تصنف العراق ضمن شركائها التجاريين الرئيسين

العراق يحظر مادة غذائية تركية وأنقرة تتهمه بمحاباة ايران

Date: 2019-07-03 17:23:42
العراق يحظر مادة غذائية تركية وأنقرة تتهمه بمحاباة ايران

إيران تراهن: لا يوجد احد بالمنطقة يؤمن احتياجات العراق من الغاز

Date: 2020-09-02 08:00:00
إيران تراهن: لا يوجد احد بالمنطقة يؤمن احتياجات العراق من الغاز

العراق بصدارة مستوردي البنزين من ايران

Date: 2019-09-07 13:47:28
العراق بصدارة مستوردي البنزين من ايران