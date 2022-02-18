سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران والعراق يتفقان على إنشاء سوق حدودية بين البلدين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-18T06:35:23+0000
إيران والعراق يتفقان على إنشاء سوق حدودية بين البلدين

شفق نيوز/ وقَّعت محافظة إيلام الإيرانية ومحافظ ديالى العراقية، على مذكرة تفاهم أولية لإقامة سوق مشتركة في منفذ هلاله الشمالي، وفقا لما نشرته اليوم الجمعة وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة عن محافظ إيلام حسن بهرام قوله عقب لقاء مع محافظ ديالى جرى أمس الخميس، بعد توقيع هذه المذكرة سنحاول الحصول على التصاريح اللازمة من المركز.

وأضاف أن أهالي إيلام لديهم قواسم عرقية وثقافية مشتركة مع محافظة ديالى (شرق العاصمة العراقية بغداد)، وهذه أفضل فرصة للعلاقات التجارية وإقامة سوق هلاله الشمالي.

واعرب محافظ إيلام عن أمله في تحقيق طفرة في التجارة وتنمية المبادلات من خلال ايجاد سوق مشتركة على الحدود في المحافظتين.

وذكر ان محافظة إيلام (غرب ايران) تمتلك العديد من القدرات في مختلف المجالات التي يمكن أن يؤدي هذا السوق أيضا إلى ازدهار التجارة ووضع إيلام على طريق التنمية.

من جانبه قال محافظ ديالى مثنى علي مهدي : سنسعى بجدية لاستحصال موافقة الحكومة الاتحادية على إنشاء سوق مشتركة على حدود هلاله بين إيلام وديالى.

ونوه إلى ان هناك علاقات جيدة جدا مع السفير العراقي ايرج مسجدي ونأمل أن يتمكن من مساعدة المحافظتين في ايجاد هذا السوق المشترك الكبير.

related

ايران تعول على رفع صادراتها للعراق عبر أربع محافظات

Date: 2019-09-08 12:49:45
ايران تعول على رفع صادراتها للعراق عبر أربع محافظات

تصدير أكثر من مليون طن سلع وبضائع من محافظة إيرانية إلى العراق

Date: 2021-11-07 11:41:47
تصدير أكثر من مليون طن سلع وبضائع من محافظة إيرانية إلى العراق

ديالى تتنظر قرارا من بغداد لاعادة فتح المنافذ مع ايران

Date: 2020-04-30 11:58:19
ديالى تتنظر قرارا من بغداد لاعادة فتح المنافذ مع ايران

إيران تصدر أكثر من 100 الف طن من البضائع ذات المواصفات القياسية إلى العراق

Date: 2022-01-27 07:59:21
إيران تصدر أكثر من 100 الف طن من البضائع ذات المواصفات القياسية إلى العراق

إيلام الفيلية تصدّر بضائع بقيمة 284 مليون دولار إلى العراق

Date: 2020-12-03 20:29:40
إيلام الفيلية تصدّر بضائع بقيمة 284 مليون دولار إلى العراق

إيران تعلن تحسن التجارة مع العراق مع تخفيف قيود كورونا وعودة العمل بمنافذ

Date: 2020-07-15 14:48:59
إيران تعلن تحسن التجارة مع العراق مع تخفيف قيود كورونا وعودة العمل بمنافذ

طهران وبغداد تتوصلان لقرارات جديدة بشأن تصدير السيارات الإيرانية للعراق

Date: 2021-10-02 07:30:36
طهران وبغداد تتوصلان لقرارات جديدة بشأن تصدير السيارات الإيرانية للعراق

إيران تصدر أكثر من 30 الف طن من السلع والبضائع الى العراق

Date: 2020-09-26 10:23:58
إيران تصدر أكثر من 30 الف طن من السلع والبضائع الى العراق