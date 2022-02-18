إيران والعراق يتفقان على إنشاء سوق حدودية بين البلدين

شفق نيوز/ وقَّعت محافظة إيلام الإيرانية ومحافظ ديالى العراقية، على مذكرة تفاهم أولية لإقامة سوق مشتركة في منفذ هلاله الشمالي، وفقا لما نشرته اليوم الجمعة وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة عن محافظ إيلام حسن بهرام قوله عقب لقاء مع محافظ ديالى جرى أمس الخميس، بعد توقيع هذه المذكرة سنحاول الحصول على التصاريح اللازمة من المركز.

وأضاف أن أهالي إيلام لديهم قواسم عرقية وثقافية مشتركة مع محافظة ديالى (شرق العاصمة العراقية بغداد)، وهذه أفضل فرصة للعلاقات التجارية وإقامة سوق هلاله الشمالي.

واعرب محافظ إيلام عن أمله في تحقيق طفرة في التجارة وتنمية المبادلات من خلال ايجاد سوق مشتركة على الحدود في المحافظتين.

وذكر ان محافظة إيلام (غرب ايران) تمتلك العديد من القدرات في مختلف المجالات التي يمكن أن يؤدي هذا السوق أيضا إلى ازدهار التجارة ووضع إيلام على طريق التنمية.

من جانبه قال محافظ ديالى مثنى علي مهدي : سنسعى بجدية لاستحصال موافقة الحكومة الاتحادية على إنشاء سوق مشتركة على حدود هلاله بين إيلام وديالى.

ونوه إلى ان هناك علاقات جيدة جدا مع السفير العراقي ايرج مسجدي ونأمل أن يتمكن من مساعدة المحافظتين في ايجاد هذا السوق المشترك الكبير.