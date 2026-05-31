إيران: نحو 3.5 ملايين سائح عراقي زاروا إيران خلال عام

شفق نيوز - طهران

أكدت بيانات وإحصاءات رسمية إيرانية، أن العراق ما يزال يشكل أكبر سوق للسياحة الوافدة إلى إيران، ليس فقط في مجال السياحة الدينية، بل أيضاً في قطاعات السياحة العلاجية والثقافية والتاريخية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية نقلاً عن مسؤولين في قطاع السياحة، فقد زار إيران خلال العام الماضي نحو 3.5 ملايين سائح عراقي، مما أبقى العراق في صدارة الدول المصدّرة للسياح إلى إيران. كما يرى بعض خبراء صناعة السياحة في إيران، أن المواطنين العراقيين يشكلون ما يقارب نصف إجمالي السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد.

السياحة العلاجية

وفقاً للوكالة، فإن السياحة العلاجية أحد أبرز محاور التعاون بين البلدين؛ فبفضل امتلاكها كوادر طبية متخصصة، وانخفاض تكاليف العلاج مقارنة بالعديد من دول المنطقة، فضلاً عن توفر مستشفيات مجهزة، أصبحت إيران واحدة من أهم الوجهات العلاجية للمرضى العراقيين. وتشير التقارير المنشورة إلى أن نحو 75% من السياح العراقيين المرضى يختارون إيران لتلقي العلاج.

كما تُظهر تقديرات وزارة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية أن ما بين مليون و1.2 مليون سائح أجنبي يتوافدون سنوياً إلى إيران للحصول على خدمات طبية، ويشكل العراقيون نسبة مهمة من هذا العدد.

وتتصدر خدمات علاج العقم، والعمليات الجراحية التخصصية، وزراعة الأعضاء، وعمليات التجميل، والعلاجات التكميلية قائمة الخدمات الأكثر طلباً من قبل المرضى العراقيين في إيران.