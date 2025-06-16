إيران من الداخل.. التومان يفقد 13.6% من قيمته أمام الدولار

شفق نيوز/ أفادت مكاتب صرافة غير رسمية، صباح الاثنين، بتراجع العملة الإيرانية بشكل كبير منذ اندلاع الصراع مع إسرائيل فجر الجمعة.

وذكر تجار عملة وأصحاب صيرفات، أن الريال (التومان) الإيراني خسر نحو 12% من قيمته أمام اليورو، فيما بلغت نسبة التراجع أمام الدولار 13.6%.

‎وبحسب معلومات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن سعر صرف الدولار أمام التومان، تجاوز حاجز 95.500 مقابل كل 100 دولار.

ولفتت التقارير التي أوردتها "سكاي نيوز" عربية، من طهران، إلى أن المنصات الكبيرة التي عادة ما تعرض حركات سعر صرف بشكل تفصيلي "تخضع للرقابة".

‎وقال تجار عملة، إن السلطات تدخلت بسبب القلق من حدوث المزيد من الفوضى الاقتصادية، وفي السوق السوداء، يساوى اليورو الواحد الآن أكثر من مليون ريال.

‎الريال الإيراني، الذي يعاني بالفعل من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات، يواجه الآن ضغوطًا إضافية نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي، وغياب الثقة في التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

كما أن الهجمات على منشآت نفطية في طهران، قد تؤثر على قدرة إيران في الحفاظ على تدفق العملة الأجنبية من صادرات النفط.