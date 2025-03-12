إيران: صادرات معبر "برويزخان" مع العراق بلغت مليار دولار منذ بداية 2025

شفق نيوز/ كشف مدير عام شؤون الحدود والمناطق الحدودية في وزارة الداخلية الإيرانية، مهدي حسن عباسي، يوم الأربعاء، أن 112 معبراً رسمياً في إيران يمارسون نشاطاً اقتصادياً مع الدول بينها العراق، مشيراً إلى أن معبر برويزخان الحدودي يعد من أهم المعابر التجارية لمرور وتصدير السلع إلى إقليم كوردستان العراق.

وقال عباس، خلال زيارته الميدانية، إلى معبر برويزخان، وفقاً لما نقلته وكالة مهر الإيرانية، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "التنسيق بين الجهات المعنية يسير بشكل إيجابي، مما يعزز من حجم التبادلات التجارية عبر هذا المعبر الحيوي".

وكشف عباسي، عن "خطة تطوير شاملة للمعبر"، موضحاً أن "الممرات الخاصة بحركة المسافرين ستكتمل خلال 3 إلى 4 أشهر، إلى جانب تركيب أجهزة أشعة سينية حديثة بالتنسيق مع الجمارك، بهدف تسهيل عمليات التفتيش وتسريع عبور السلع".

وأضاف عباسي، أن "معبر برويزخان يعد من أهم المنافذ التجارية لتصدير السلع غير النفطية إلى إقليم كوردستان العراق".

وأشار عباسي، إلى "أهمية دور الكولبري (حمالو البضائع عبر الحدود) في معيشة سكان المناطق الحدودية"، معرباً عن أمله في أن "يسهم دعم المنطقة الحرة في قصر شيرين في تعزيز البنية التحتية وتحسين مشاكل الازدحام والفوضى على جسر برويزخان".

من جهته، كشف محمد شفيعي، القائم بأعمال محافظة قصر شيرين، أن "معبر برويزخان سجل صادرات بأكثر من مليار دولار منذ بداية العام"، متوقعاً "زيادة هذا الرقم مع تنظيم المعابر الرسمية في المدينة وفق جدول زمني محدد".