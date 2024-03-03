إيران: صادراتنا تجاوزت 4 مليارات دولار لـ 130 دولة دول بينها العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة تنمية التجارة في دار الصناعة والمناجم الإيرانية، يوم الأحد، تصدير منتجات غذائية وزراعية بأكثر من 4 مليارات دولار لـ 130 دولة بينها العراق.

وقال المتحدث باسم اللجنة روح الله لطيفي، بحسب وكالة مهر للأنباء الإيرانية، إن "إيران صدرت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام أكثر من 6 ملايين طن من المنتجات السمكية والحيوانية والزراعية والبستانية والغذائية بقيمة 4 مليارات و 312 مليونا و 948 ألف دولار إلى 130 دولة، وذلك بزيادة بنسبة 22٪ مقارنة بالعام الماضي"، موضحاً ان "68٪ من المنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية يتم تصديرها إلى 5 دول هي العراق، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، وباكستان، وأفغانستان".

وأشار المتحدث إلى أن "هذه الكمية تُمثل زيادة بنسبة 7.2٪ من حيث الوزن و 22٪ من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".