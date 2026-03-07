إيران: سعر النفط سيتجاوز 150 دولاراً مع استمرار الحرب

شفق نيوز- طهران

توقع عضو في لجنة الطافة بالبرلمان الايراني، اليوم السبت، أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً مع استمرار الحرب، مؤكداً أن سعر البرميل الواحد سيرتفع إلى ما بين 150 و200 دولار في الأيام القادمة.

ونقلت وكالة "ايسنا" الايرانية في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز عن عضو البرلمان عن دائرة بندر عباس، النائب مرادي، أن إغلاق مضيق هرمز ستكون له عواقب وخيمة.

واشار مرادي الى ان امريكا لم تكن يوما صديقة لدول المنطقة، لافتا الى ان استمرار الحرب ستكون له عواقب وخيمة على اقتصاد الشعب الأمريكي.

واوضح مرادي ان استمرار هذا الوضع ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، تفوق عواقب القنبلة الذرية.

وتوقع مرادي انه مع استمرار الحرب، سيرتفع سعر النفط إلى ما بين 150 و200 دولار في الأيام القادمة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة Bloomberg، نقلاً عن بيانات تتبع السفن، بأن الناقلات النفطية العملاقة الوحيدة التي ما تزال تعبر مضيق هرمز هي سفن مرتبطة بإيران، في وقت تتجنب فيه معظم شركات الشحن العالمية المرور عبر الممر المائي الحيوي.