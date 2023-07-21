إيران تأمل إنشاء أول منطقة تجارية حرة مشتركة مع العراق

شفق نيوز/ صرح مستشار رئيس الجمهورية وامين المجلس الاعلى للمناطق الحرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الله عبد الملكي، يوم الجمعة، بتوفر الأرضية لانشاء أول منطقة تجارة حرة مشتركة بين ايران والعراق.

وقال عبد الملكي ، في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إنه "في الآونة الأخيرة ، أخذ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بنظر الاعتبار نقطة على الجانب الآخر من حدود مهران بمحافظة واسط لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين، حيث تجري الدراسات بشانها في الوقت الحاضر".

وأعرب عن أمله في أن تدخل أول منطقة تجارة حرة مشتركة بين إيران والعراق مرحلة التشغيل وأن يتم إنشاؤها بحلول نهاية العام.