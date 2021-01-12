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إيران تأمل تنفيذ إتفاق بين روحاني والكاظمي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-12T08:12:54+0000
إيران تأمل تنفيذ إتفاق بين روحاني والكاظمي

شفق نيوز/ أعرب وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان يوم الثلاثاء عن أمله بأن يتم تنفيذ ما تمخضت عنه تبادل زيارتين رسميتين بين رئيس الجمهورية حسن روحاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم حفل افتتاح الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق .

وقال الوزير انه وبعد ست سنوات من التوقف نشهد اليوم انطلاق اعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق، منوها الى ان هذا الاجتماع يهدف الى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين اكثر فأكثر.

واشار اردكانيان الى زيارة الرئيس روحاني للعراق ورئيس وزراء العراق لايران قائلا "نأمل ان يتم خلال اعمال الاجتماع تنفيذ ما اتفق عليه خلال تلك الزيارات وتفعيلها ".

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