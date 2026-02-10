إيران تؤكد على انجاز مشروع سكك الحديد مع العراق خلال المدة المحددة "رغم التحديات"

شفق نيوز - البصرة

أكد القنصل العام الايراني في محافظة البصرة، علي عابدي، أهمية مشروع مدّ سكك الحديد بين العراق وإيران، توقعا أن العام المقبل سيشهد "تقدمًا ملحوظًا وعلى أعلى المستويات" في تنفيذ المشروع.

وقال عابدي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجانب العراقي يُبدي اهتمامًا كبيرًا برفع التعارضات المحلية، بالتعاون والمتابعة مع حكومة البصرة المحلية، حيث تم رفع العديد من التجاوزات التي كانت تعيق مسار المشروع.

وأوضح أن المسافة المتبقية من الشلامجة وصولًا إلى محطة قطار البصرة تبلغ قرابة 35 كيلومترًا، لافتًا إلى أن العام الجاري سيشهد اكتمال الجسر الذي يربط مدينة السندباد

واختتم عابدي تصريح بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من أعمال إزالة الألغام الممتدة على مسار المشروع، مشددًا على أن مشروع مدّ سكك الحديد بين العراق وإيران سيُنجز ضمن المدة المحددة، رغم التحديات التي واجهت أعماله.

وكان وزير النقل العراقي السابق رزاق السعداوي، قد أعلن، نهاية العام 2025، البدء بتنفيذ مشروع خط البصرة – شلامجة لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران.

يُذكر أن وزارة النقل كانت قد وقعت في وقت سابق عقداً مع شركة إيماثيا كونستروكثيون الإسبانية لإنشاء خط السكة الحديدية بطول 36 كيلومتراً بين البصرة و شلامجة، "في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع السكك الحديدية، وتعزيز البنى التحتية للنقل، وفق رؤية عصرية تستند إلى المعايير الدولية للتصميم والتشغيل والسلامة"، بحسب البيان.

وكان ربط البصرة والشلامجة قد كشفت تفاصيله في العام 2018، إلا أن الطرف العراقي لم يتمكن من بناء خط السكة الحديدية لذلك حتى الآن بسبب مشاكل اقتصادية ونقص في الأموال، بحسب ما أشارت إليه تقارير صحفية سابقة.

إلا أن وزير الطرق الإيراني السابق قاسم رستمي قال بعد زيارة إلى العراق في أواخر العام 2021 "أجرينا منذ نحو 20 عاماً، العديد من المفاوضات مع العراق لتنفيذ خط سكة حديد الشلامجة - البصرة، وكان هناك العديد من الاتفاقيات في فترات عدة، ولم تصل إلى النتيجة المرجوة".

وذكرت صحيفة "الفايننشال تريبيون" الايرانية الصادرة بالانكليزية، في أبريل/ نيسان 2023، أن العراق خصص 230 مليون دولار كخطوة أولى، لتنفيذ مشروع خط السكك الحديد "البصرة-شلامجة" الذي تم الاتفاق عليه مع إيران.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز في حينها، فإن التوقعات تشير إلى أن استكمال خط السكك الحديد، سيتطلب 18 شهراً، وهو سيشجع حركة الركاب والبضائع بين البلدين، بما في ذلك السياحة الدينية، كما أن ربط شلامجة والبصرة سيؤدي إلى إكمال الحلقة المفقودة في المنطقة، أي الربط بين شبكة السكك الحديدية الرئيسية في إيران مع سوريا والأردن عبر العراق.