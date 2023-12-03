إيران تُصدِّر 250 ألف طن من المحاصيل الزراعية الى العراق عبر منفذ مهران

شفق نيوز/ أعلن "مير آقا عبدي" المشرف على دائرة الجمارك في محافظة ايلام ( غرب إيران)، يوم الأحد، ان حجم المحاصيل الزراعية التي تم تصديرها الى العراق عبر منفذ مهران الحدودي، في الشهور الثمانية الاولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس) بلغ 250 الف طن.

ونقلت وسائل إيرانية رسمية عن "عبدي" قوله، ان هذه الصادرات سجلت ارتفاعا في القيمة بنسبة 68 بالمئة وارتفاعا في الوزن بنسبة 22 بالمئة، قياسا مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف ان قيمة الحجم المشار إليه من هذه المحاصيل هو 107 ملايين دولار ، وان اهم المحاصيل الزراعية المصدرة من منفذ مهران هي البطيخ الاحمر والاصفر، والتفاح والخيار والطماطم والبرتقال.

كما اشار "عبدي" الى ان الفترة المشار إليها شهدت تصدير ما يربو على مليار و 169 مليونا و500 الف دولار من أنواع السلع والبضائع عبر منفذ مهران الحدودي نحو العراق ودول أخرى.

هذا وتعبر حوالي 600 شاحنة محملة بالبضائع معبر مهران نحو العراق يوميا.