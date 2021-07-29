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إيران تؤشر تزايد اعداد الدول المنافسة لها في السوق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-29T07:47:28+0000
إيران تؤشر تزايد اعداد الدول المنافسة لها في السوق العراقية

شفق نيوز/ صرّح المستشار الاقتصادي لإيران في العراق  عبد الأمير ربيهاوي، بأن المنافسين التجاريين لإيران في السوق العراقية في تزايد مستمر.

وقال ربيهاوي في لقاء مع رجال أعمال في محافظة كرمانشان عبر الإنترنت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" اليوم الخميس، إنه في السابق كانت تركيا والصين فقط منافستين تجاريتين لإيران في العراق، أما الآن فأن الدول العربية في المنطقة، مثل الإمارات والسعودية والأردن، انضمت الى منافسي ايران  في السوق العراقية.

وأردف بالقول إن وضع قوانين مقيدة واستعداد صناع القرار العراقيين للتعاون مع الدول العربية في المنطقة من العوامل التي تعزز المنافسة في السوق العراقية.

وقال المستشار الاقتصادي الإيراني، إن السوق العراقية اليوم مختلفة تماما عن عام 2003، مضيفا انه في السنوات الأولى عندما استأنفنا التجارة مع العراق، كانت البلاد في حاجة ماسة إلى البضائع الإيرانية.

واشار إلى أن عائدات العراق تأتي من مبيعات النفط، مبينا أن انخفاض أسعار النفط في السوق وتراجع عائدات البلاد أدى إلى فرض قيود على الواردات .

وأكد ربيهاوي على ضرورة النقل المباشر من معبري خسروي ومهران الى الاراضي العراقية، قائلا ان العراق اختار هذين المنفذين لترانزيت البضائع وستنفذ في نهاية الشهر الجاري قواعد وضوابط العبور عبر هذه الحدود.

 واكد على ضرورة استيراد البضائع من العراق لايجاد التوازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن الميزان التجاري مع العراق يبلغ الآن 9 مليارات دولار لصالح الصادرات.

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