إيران تؤشر ارتفاعاً بتصدير السلع إلى العراق من منفذ حدودي بنسبة 25%

شفق نيوز/ صرّح المشرف على دائرة الرقابة الجمركية في محافظة كرمانشاه، علي أصغر عباس زاده، يوم السبت، بتصدير سلع وبضائع بقیمة 327 مليونا، و 370 الفا، و549 دولارا إلى العراق عبر منفذ برویزخان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس 2023) لیسجل نموا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت وسائل اعلام رسمية إيرانية عن عباس زاده قوله، إنه تم خلال هذه الفترة بضائع بزنة 872 ألفا و491 طنا عبر منفذ برویزخان إلى خارج البلاد.

وأضاف أن حجم السلع المصدرة عبر المنفذ في هذه الفترة سجل زيادة بنسبة 25 في المائة من حيث القیمة، و 52 بالمائة من حیث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع المسؤول الجمركي الإيراني بالقول، إن: السلع المصدرة عبر منفذ برويزخان الحدودي شملت: الفواكه والخضروات، وألواح الصلب، وحديد التسليح البسيط والمضلع، ومبرد المياه، وجميع أنواع البلاط، والمنتجات البلاستيكية، والكعك والبسكويت.