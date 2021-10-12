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إيران توقف عملية تصدير الغاز إلى العراق وتراجع في ساعات تجهيز الكهرباء

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-12T13:53:30+0000
إيران توقف عملية تصدير الغاز إلى العراق وتراجع في ساعات تجهيز الكهرباء

شفق نيوز/ أفصح مصدر في وزارة الكهرباء العراقية يوم الثلاثاء بأن الجانب الإيراني أوقف عملية ضخ الغاز إلى محطات توليد الطاقة في مناطق وسط وجنوب البلاد.

ووفقا للمصدر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، فإن السيطرة المركزية في الوزارة أبلغت المحطات الغازية بإطفاء راس التوليد بسبب انقطاع الغاز من الجانب الإيراني.

وأضاف المصدر أن انقطاع الغاز الايراني سيتسبب في تراجع ساعات تجهيز الطاقة في مناطق ومدن وسط وجنوب العراق.

ويعتمد العراق على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

وفي شهر آب/أغسطس من العام الحالي واجه العراق أزمة في توفير الكهرباء بسبب انخفاض حاد في صادرات إيران من الغاز الطبيعي إلى العراق، لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

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