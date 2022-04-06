إيران توافق على مشروع اتفاقية تطوير النقل الجوي مع العراق

شفق نيوز/ وافق البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء بالاغلبية على مشروع اتفاقية بين حكومة بلاده والعراق في مجال خدمات النقل الجوي.

ووافق مجلس الشورى الإيراني خلال جلسته العادية العلنية التي عقدها اليوم برئاسة محمد باقر قاليباف على مشروع تطوير النقل الجوي مع العراق بأغلبية 164 صوتا موافقا، وفقا لما نشرته وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.

ووفقًا لهذه الاتفاقية اتفق الجانبان على إنشاء وتشغيل خدمات جوية منتظمة بين البلدين وخارجهما وذلك بصفتهما عضوا في إتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة باسم إتفاقية شيكاغو التي تم التوقيع عليها في 7 ديسمبر 1944 .