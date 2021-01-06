إيران تهدف لمضاعفة صادراتها الى العراق لأكثر من 100 مليار دولار سنوياً

شفق نيوز/ اعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي عن سعي بلاده الى مضاعفة الصادرات من السلع والبضائع الى العراق الى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً.

وقال رضائي في كلم خلال مراسم اربعينية مقتل العالم النووي محسن فخري زادة والتي اقيمت في مدينة ايلام، ان صادرات ايران الى العراق تبلغ سنويا اكثر من 10 مليارات دولار وهي قابلة للزيادة الى 10 اضعاف فيما لو توفرت مجالات تجارية قوية في محافظتي ايلام وكرماشان.

واشار الى اهمية صادرات بلاده الى العراق، مضيفا انه في غير هذه الحالة لكانت تداعيات الحظر قد تضاعفت.

ونوه رضائي الى طاقات حدود مهران لصادرات السلع ولفت الى قربها من غالبية مدن العراق مردفا بالقول انه ينبغي الاستفادة من هذه الامكانية اكثر فاكثر.

واعتبر ان ايلام يمكنها ان تكون مدرسة الحاج قاسم في مجال الاقتصاد قائلا ان المحافظة تمتلك جميع الامكانيات اللازمة للانتاج الهائل والاستفادة من طاقات حدود مهران للصادرات.