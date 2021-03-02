إيران تنتج 65 ألف برميل من النفط يوميا من حقل نفطي مشترك مع العراق

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الإيرانية، أن معدل انتاج النفط من حقل "آذر" النفطي المشترك بين محافظتي إيلام و واسط العراقية يصل إلى 65 ألف برميل يوميا.

وبلغت تكلفة مشروع إستثمار الحقل مليار و400 الف يورو، وقامت إيران بحفر 20 بئراً نفطية فيه.

وكانت إيران قد بدأت بأخراج النفط من هذا الحقل المشترك في الشريط الحدودي لأول مرة قبل 8 سنوات.

يُشار إلى أن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قد قال في تصريح لوكالة شفق نيوز مطلع شهر شباط الماضي إن البلاد ليست لديها خسائر كبيرة في استثمار حقولها المشتركة مع دول الجوار، مؤكدا ان الوزارة ماضية في تطوير تلك الحقول وزيادة إنتاج الخام فيها.