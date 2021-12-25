سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تكشف عن تطورات جديدة بشأن أموالها المجمدة في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-25T08:30:36+0000
إيران تكشف عن تطورات جديدة بشأن أموالها المجمدة في العراق

شفق نيوز / أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية - العراقية، أن عملية الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في العراق، تجري بانسيابية، وفقاً للاتفاقيات المتوصل إليها بين البنكين المركزيين للبلدين.

وذكر رئيس الغرفة، يحيى آل إسحاق، في تصريح لموقع "إيبنا" التابع للبنك المركزي الإيراني، أن "غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لا توجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته إزاء السلع التصديرية".

وأضاف آل إسحاق، أن "بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشكلات، حيث يجرى العمل على معالجتها"، مشيراً إلى أن "الجانب العراقي أعلن مؤخرا استعداده تسديد ديونه كافة إلى إيران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز، وأن الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار".

من جهته، أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة أن "صادرات السلع الايرانية للعراق سجلت 6.2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية، منذ 21 مارس/آذار، حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

related

وزير الطاقة الايراني يعلن تفعيل "لجنة" بين طهران وبغداد متوقفة منذ 6 أعوام

Date: 2020-12-29 13:42:31
وزير الطاقة الايراني يعلن تفعيل "لجنة" بين طهران وبغداد متوقفة منذ 6 أعوام

أكثر من مليار دولار .. إيران تصدر سلعا للعراق من خلال معبر واحد

Date: 2020-04-11 08:47:13
أكثر من مليار دولار .. إيران تصدر سلعا للعراق من خلال معبر واحد

الكشف عن حيلة إيران لتهريب النفط من موانئ العراق

Date: 2020-02-28 22:21:30
الكشف عن حيلة إيران لتهريب النفط من موانئ العراق

من منفذ واحد فقط.. إيران تصدر سلعا إلى العراق بنحو نصف مليار دولار

Date: 2021-03-22 06:46:28
من منفذ واحد فقط.. إيران تصدر سلعا إلى العراق بنحو نصف مليار دولار

المنافذ الحدودية العراقية تهدد بغلق المعابر مع إيران

Date: 2020-03-03 17:04:41
المنافذ الحدودية العراقية تهدد بغلق المعابر مع إيران

إيران تصدر محاصيل زراعية إلى العراق بقيمة 11 مليار دولار

Date: 2021-06-05 13:09:51
إيران تصدر محاصيل زراعية إلى العراق بقيمة 11 مليار دولار

رغم حظر استيراده.. البيض الإيراني يُهرب إلى العراق بماركات محلية

Date: 2021-06-25 09:05:07
رغم حظر استيراده.. البيض الإيراني يُهرب إلى العراق بماركات محلية

إيران تدشن مصنعا متخصصا بتصدير منتجاته للعراق

Date: 2019-08-31 15:39:45
إيران تدشن مصنعا متخصصا بتصدير منتجاته للعراق