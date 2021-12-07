إيران تكشف عقداً تجارياً مع العراق بقيمة 20 مليار دولار

شفق نيوز/ قال يحيى آل إسحاق رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية من الجانب الإيراني، إن الحجم التجاري البيني سجل نموا بنسبة 17 بالمئة منذ بداية السنة المالية الإيرانية 21 مارس/آذار 2021 ولغاية الآن.

ونقلت وكالة "فارس" الرسمية الإيرانية، عن آل إسحاق قوله، إن "إيران لديها عقد تجاري بقيمة 20 مليار دولار مع العراق من غير المستبعد تحقيقه"، من دون الخوض بتفاصيل هذا العقد.

وقال أيضاً إن اليوم رسميا لامسنا 13 الى 14 مليار دولار من التبادل التجاري، وهذه السنة نما 17 بالمئة".

وأكد أن العراق بعد الصين يأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم العلاقات الاقتصادية مع ايران.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المسؤول الإيراني مع وفد من محافظة كركوك، وفقا للوكالة.

ونوه آل إسحاق إلى دور كركوك المحوري الذي اعتبرها "قلب العراق" وبإمكانها أن تسهم في التواصل مع داخل العراق وسوريا، وتحظى بمكانة ممتازة من الناحية الصناعية والنفط والطاقة والزراعة والترانزيت.