إيران تقول إن تجارتها الخارجية تخطت 80 مليار دولار عبر دول بينها العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانیة، أن التجارة الخارجية لبلادها سجلت 133 مليون طن بقيمة 80.236 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار2022 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2022.

وأوضحت الوزارة في تقرير نشرته على موقعها، أن الواردات سجلت 33 مليون طن بقيمة 41.473 مليار دولار في الفترة المذكورة بنمو كمي 17 بالمئة وسعري 34 بالمئة على اساس سنوي.

وأشارت بالمقابل الى أن صادرات ايران بلغت 100 مليون طن بقيمة 38.763 مليار دولار بنمو كمي 7 بالمئة وسعري 38 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وذكرت أن الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان تواليا، تصدرت الاسواق الاكثر استيرادا للسلع الايرانية بالشهور العشرة، فيما جاءت بالترتيب كل من الامارات والصين وتركيا وألمانيا وسويسرا الاكثر تصديرا الى ايران.