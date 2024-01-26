إيران تقول إن التجارة بينها وبين أربيل مستمرة ولم تتأثر بدعوات المقاطعة

شفق نيوز/ ذكر نائب منظمة تنمية التجارة الايرانية محمد صادق قناد زاده، يوم الجمعة، أن التجارة بين إيران ومحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق مستمرة ولم تتأثر بدعوات المقاطعة.

وكانت غرفة تجارة اربيل قد دعت الأسبوع الماضي في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي الايراني على المدنيين العزل في اربيل، التجار الى مقاطعة المنتجات الإيرانية.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية للأنباء، عن قناد زاده، فيما يتعلق بالحظر المفروض على البضائع الإيرانية من قبل أربيل قوله: هذا البيان لم يكن له تأثير خاص على حجم التجارة بين إيران وأربيل، مردفا بالقول إنه: يرتبط القطاع الخاص في البلدين علاقة طويلة الأمد ولا يولي الكثير من الاهتمام لهذه القضية.

ومضى بالقول "وفقا لتحقيقاتنا الميدانية، لم يحدث أي شيء خاص حتى الآن، والتجارة بين إيران وأربيل العراق مستمرة".

وتابع نائب منظمة تنمية التجارة الإيرانية إنه "بشكل عام، لم يكن هناك حظر خاص أو تغيير في التجارة بين البلدين"، مستدركا القول :فقط الأيام القليلة الماضية كانت عملية نفسية، ولم يكن لها تأثير كبير، والآن تتم التجارة كما في السابق.

وشن الحرس الثوري الإيراني الاثنين الماضي 16 كانون الثاني، قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 11 مدنياً بين ضحية وجريح.

وأعربت غرفة تجارة طهران، يوم الاثنين الماضي، عن "أسفها العميق" لدعوة غرفة تجارة اربيل التجار والاشخاص مقاطعة البضائع الايرانية، مشددة على ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي بين العراق واقليم كوردستان مع إيران.