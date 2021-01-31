سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تعوّل على الحقول النفطية المشتركة مع العراق في زيادة إنتاجها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-31T05:31:33+0000
إيران تعوّل على الحقول النفطية المشتركة مع العراق في زيادة إنتاجها

شفق نيوز/ قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، إن بلاده تسعى الى زيادة إنتاج النفط والغاز من الحقول المشتركة مع البلدان المجاورة لها وخاصة العراق.

وقال زنكنة في مقابلة مع التلفزيون الايراني الرسمي، "لقد كان لنا قبل انتصار الثورة حقل فروزان وحقول في البحر مع الامارات وحقل نفط شهر مع العراق ولكن لنا الان لدينا الكثير من الحقول".

وذكر "ان هذا لا يعني بطبيعة الحال اننا نستخرج من جميع الحقول بصورة متساوية مع الاطراف الاخرى اذ ان الامر يتعلق بموقع الحقل الا اننا نستخرج من حقل "بارس الجنوبي" المشترك اكثر من دولة قطر كما نستخرج اكثر من الجار (العراق) في حقول غرب كارون"،  مشيرا الى "تم تفعيل حقل آذر في ايلام وانني اعد بألاّ يبقى حتى نهاية فترة الحكومة حقل لم يتم توقيع العقد الخاص به وفي مقدمها حقل فرزاد الذي يجب تفعيله."

يأتي هذا في وقت أعلن فيه غلام رضا منوجهري المدير التنفيذي لشركة "أويك" المطورة لحقل "آذر" غربي إيران عن قرب بدء استخراج 65 ألف برميل من النفط الخام يوميا من الحقل المشترك مع العراق.

related

عبر مسار العراق.. ايران تعول على تأهيل الكهرباء في سوريا

Date: 2019-10-31 14:56:19
عبر مسار العراق.. ايران تعول على تأهيل الكهرباء في سوريا

مشروع بكلفة تتجاوز 8 ملايين دولار قرب منفذ حدودي عراقي مع ايران

Date: 2020-07-19 12:40:56
مشروع بكلفة تتجاوز 8 ملايين دولار قرب منفذ حدودي عراقي مع ايران

ايران تعول على تعزيز صادراتها الى العراق ودول أخرى

Date: 2019-10-21 20:36:02
ايران تعول على تعزيز صادراتها الى العراق ودول أخرى

إيران تعلن تحسن التجارة مع العراق مع تخفيف قيود كورونا وعودة العمل بمنافذ

Date: 2020-07-15 14:48:59
إيران تعلن تحسن التجارة مع العراق مع تخفيف قيود كورونا وعودة العمل بمنافذ

إيران تستهدف معبرين مع اقليم كوردستان لتصدير السلع غير النفطية للعراق

Date: 2020-05-03 17:06:26
إيران تستهدف معبرين مع اقليم كوردستان لتصدير السلع غير النفطية للعراق

إيران تنفي مطالبتها العراق بإعادة فتح المطارات

Date: 2020-04-30 07:25:49
إيران تنفي مطالبتها العراق بإعادة فتح المطارات

العراق يتصدر قائمة أكثر من 80 دولة مستوردة من محافظة إيرانية

Date: 2020-09-30 09:53:48
العراق يتصدر قائمة أكثر من 80 دولة مستوردة من محافظة إيرانية

بمقدمتها العراق .. إيران تصدر قرابة 5000 طن من الألبسة لـ29 بلدا

Date: 2020-09-22 11:41:23
بمقدمتها العراق .. إيران تصدر قرابة 5000 طن من الألبسة لـ29 بلدا