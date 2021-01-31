إيران تعوّل على الحقول النفطية المشتركة مع العراق في زيادة إنتاجها

شفق نيوز/ قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، إن بلاده تسعى الى زيادة إنتاج النفط والغاز من الحقول المشتركة مع البلدان المجاورة لها وخاصة العراق.

وقال زنكنة في مقابلة مع التلفزيون الايراني الرسمي، "لقد كان لنا قبل انتصار الثورة حقل فروزان وحقول في البحر مع الامارات وحقل نفط شهر مع العراق ولكن لنا الان لدينا الكثير من الحقول".

وذكر "ان هذا لا يعني بطبيعة الحال اننا نستخرج من جميع الحقول بصورة متساوية مع الاطراف الاخرى اذ ان الامر يتعلق بموقع الحقل الا اننا نستخرج من حقل "بارس الجنوبي" المشترك اكثر من دولة قطر كما نستخرج اكثر من الجار (العراق) في حقول غرب كارون"، مشيرا الى "تم تفعيل حقل آذر في ايلام وانني اعد بألاّ يبقى حتى نهاية فترة الحكومة حقل لم يتم توقيع العقد الخاص به وفي مقدمها حقل فرزاد الذي يجب تفعيله."

يأتي هذا في وقت أعلن فيه غلام رضا منوجهري المدير التنفيذي لشركة "أويك" المطورة لحقل "آذر" غربي إيران عن قرب بدء استخراج 65 ألف برميل من النفط الخام يوميا من الحقل المشترك مع العراق.