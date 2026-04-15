إيران تعلن وقف تصدير المنتجات البتروكيميائية

حاملة نفط إيراني (أ ف ب)- أرشيفية

شفق نيوز- طهران

أعلنت إيران، يوم الأربعاء، وقف تصدير جميع المنتجات البتروكيميائية إلى أجل غير مسمى، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل الظروف الراهنة.

ويأتي القرار بحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مسؤولين في قطاع الصناعات البتروكيميائية، في إطار دعم الصناعات المحلية والمستهلكين، على خلفية التداعيات الناجمة عن الحرب والضغوط الاقتصادية.

ووفقاً لنص التوجيه الرسمي، فقد تم تثبيت أسعار بيع المنتجات النفطية والتكريرية والبتروكيميائية داخل البلاد عند مستويات ما قبل تاريخ 28 شباط/ فبراير 2026، رغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، بموجب قرارات صادرة في إطار "حالة الطوارئ".

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تأثيرات الأزمة على السوق الداخلية، وضمان استقرار الإمدادات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة.

وأفادت تقارير بأن عدداً من المنشآت البتروكيميائية في إيران تعرضت لأضرار كبيرة جراء ضربات جوية خلال التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وذكرت تقارير صحفية أن منشآت في مناطق ماهشهر وبندر الإمام وعسلوية كانت من بين الأهداف التي تعرضت للقصف، ما أدى إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية.

وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن هذه الهجمات، بعد استهداف منشآت بتروكيميائية جنوبي إيران، سبقها هجوم مماثل على مجمع تبريز البتروكيميائي.