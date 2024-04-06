إيران تعلن نمو تجارتها مع العراق بنسبة 30%

شفق نيوز/ أعلن مدير عام مكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عبدالأمير ربيهاوي، اليوم السبت، نمو التجارة بين بلاده والعراق بنسبة 30 بالمئة في العام 2023.

ووصف ربيهاوي في تصريحات نقلته وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية، العراق بأنه الشريك التجاري الثاني لإيران.

وقال أيضا "تم توفير فرص نشاط مؤثرة للشركات الفنية والهندسية الإيرانية في العراق خلال عام 1402 (2023)؛ ومن دون شك، يمكن لحضور هذه الشركات أن يسهم في تحقيق إيرادات ملموسة للبلاد. العراق بحاجة دون شك إلى إعادة إعمار، وهم يسعون للتعاون المشترك معنا في هذا المجال."

ووفقًا لروبيهاوي، شهدت التجارة مع العراق نموًا بنسبة 30٪ خلال 10 أشهر من عام 1402. (2023) م.