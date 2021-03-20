إيران تعلن مواصلة تدفق البضائع إلى العراق خلال أيام نوروز

شفق نيوز/ أعلن حاكم مدينة قصرشيرين غرب ايران "مراد علي تاتار"، يوم السبت، أن التبادل عبر الحدود وتجارة وتصدير البضائع من منفذي خسروي وبرويزخان مستمرة خلال أعياد النوروز دون انقطاع مع مراعاة البروتوكولات الصحية في اطار مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "تاتار" في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، لا توجد قيود ومحظورات على الصادرات خلال أعياد النوروز من منفذي خسروي وبرويزخان وان الاجهزة الادارية نشطة خلال هذه الايام.

واشار الى انه بامكان التجار تصدير بضائعهم في أيام النوروز في حال حضور الجانب العراقي لقبول بضائعهم واجراء الأنشطة الاقتصادية والتجارية ، وكذلك تصدير البضائع عبر منفذي خسروي وبرويزخان من خلال مراعاة البروتوكولات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك لاستمرار تصدير البضائع الى العراق واقليم كوردستان كما في السابق.

وصرح المسؤول الإيراني بان الحكومة المركزية العراقية قررت وللسيطرة على فيروس كورونا البريطاني الجديد، منع دخول المسافرين الإيرانيين الى اقليم كوردستان، وخروج المسافرين العراقيين من إقليم كوردستان العراق إلى إيران من منفذ برويزخان حتى إشعار آخر، كما تم تطبيق حركة المسافرين على حدود خسروي الرسمية.

ويعتبر منفذ برويزخان من أكبر منافذ تصدير البضائع غير النفطية لإيران إلى العراق، حيث يتم عبور حوالي 54 من إجمالي الصادرات غير النفطية لبلدنا سنويا إلى العراق عبر هذه الحدود.

ويبلغ طول الحدود المشتركة لمدينة قصرشيرين مع العراق 186 كم ولها منفذان رسميان هما خسروي وبرويز خان.