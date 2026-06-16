إيران تعلن قرب ربط شبكتها الكهربائية مع قطر

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ قريباً تنفيذ مشروع ربط الشبكة الكهربائية الإيرانية مع شبكة الكهرباء في قطر.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن آبادي قوله إن "الدراسات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين إيران وقطر وصلت إلى مراحلها النهائية، وإن المشروع سيدخل قريباً مرحلته الأولى من التنفيذ".

وأضاف أن "إيران تعمل أيضاً على إعداد دراسات ومشاريع لربط شبكتها الكهربائية مع شبكات عدد من دول الخليج الأخرى"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطط تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة وتبادل الكهرباء بين دول المنطقة.

وأوضح الوزير الإيراني أن مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي من شأنها دعم استقرار الشبكات الكهربائية ورفع كفاءة منظومات الطاقة، فضلاً عن تعزيز فرص التبادل الكهربائي بين الدول المشاركة.