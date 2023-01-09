إيران تعلن عن "قفزة كبيرة" في صادراتها إلى السعودية

شفق نيوز/ كشفت وسائل اعلام ايرانية متخصصة بالشأن الاقتصادي، يوم الاثنين، عن "قفزة كبيرة" في صادرات إيران إلى السعودية.

وذكر موقع Iran Business، إنه بعد عودة الحوار بين طهران والرياض، زادت صادرات إيران الرئيسية إلى السعودية بشكل كبير بين العامين 2021 و2022.

وبين أن تلك الصادرات ضمت سبائك الصلب والعنب، وهيدروكسيد الصوديوم وغيرها.

وأشار إلى أن صادرات إيران إلى السعودية زادت بشكل كبير في عام 2022، وسط جهود البلدين لتخفيف التوترات.