إيران تعلن عن تصدير 130 طناً من دبس التمر إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الصناعات التحويلية والتكميلية للجهاد الزراعي بمحافظة جهار محال وبختیاري الإيرانية طهمورث فتاحي عن تصدير 130 طنا من دبس التمر المنتج في وحدات إنتاج المحافظة الى العراق.

وقال فتاحي إنه تم تصدير 130 طنا من دبس التمر المنتج في وحدات انتاج المحافظة الى العراق، مبينا ان "وحدات الإنتاج في مدينتي كندمان وبروجن الصناعيتين بهذه المحافظة تنتج هذه الكمية من الدبس باستخدام أحدث التقنيات".

واوضح إن هذه الوحدات الإنتاجية تنتج دبس العنب ومعجون الرمان الى جانب دبس التمر.

وقال فتاحي انه یتم توفير المواد الخام اللازمة لهذه الوحدات من المحافظات الجنوبية مثل كرمان، مشيرا إلى أن الدبس الذي تنتجه المحافظة يلبي احتياجات السوق المحلي ومصانع المواد الغذائية، كما يتم تصدير جزء منه الی الخارج.