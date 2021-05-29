إيران تعلن شراء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر أرصدتها بالعراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الطاقة الايراني "رضا أردكانيان" ، يوم السبت، استصدار التراخيص اللازمة لتوفير 125 مليون دولار من ارصدة ايران بالعراق لشراء 16 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ونقل موقع الوزارة عن أردكانيان قوله: تم استصدار الموافقة لتحويل 125 مليون دولار من أرصدة ايران المودعة بالمصرف التجاري العراقي الى مصرف سويسري لشراء 16 مليون جرعة من سلة لقاحات برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ونوه الى أن من المرتقب انتهاء الاجراءات الادارية لهذا الغرض حتى نهاية الاسبوع الجاري وأن تصل اللقاحات الى وزارة الصحة الايرانية قريبا.

يشار إلى أن أرصدة ايران المودعة في العراق تشكل غالبيتها مستحقات تصدير الغاز والكهرباء.