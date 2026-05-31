إيران تعلن إسقاط مسيّرة أميركية جديدة

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ-1 Predator بعد دخولها أجواء المياه الإقليمية الإيرانية.

وقال الحرس الثوري، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن الطائرة المسيّرة كانت تحاول تنفيذ "عملية عدائية" فجر اليوم، قبل أن تتمكن منظومات الدفاع الجوي من رصدها وإسقاطها.

وأضاف أن "أجواء المياه الإقليمية الإيرانية تخضع لسيطرة كاملة"، محذراً من أن أي انتهاك أو اعتداء على المجال الجوي الإيراني سيُواجه بـ"رد حازم ومباشر".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة في منطقة مضيق هرمز، وتصاعد التحذيرات المتبادلة بشأن أمن الملاحة والتحركات العسكرية في المنطقة.