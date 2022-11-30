إيران تعلن زيادة صادرات الغاز إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء، زيادة في صادرات بلاده من مادة الغاز إلى العراق.

وقال جواد أوجي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه لحسن الحظ، زادت صادرات الغاز إلى العراق هذا العام بمقدار مليار ونصف المليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي.

وحول استحصال إيران الديون من العراق،قال الوزير: في العام الماضي وهذا العام، تمكنا من الوصول الى جميع المتأخرات المتعلقة بتصدير الغاز إلى العراق، في العام الماضي تلقينا حوالي مليار يورو وفي هذا العام حصلنا على حوالي 1.6 مليار يورو من متأخراتنا.

وأكدت وزارة الكهرباء العراقية، في وقت سابق من اليوم، أن قرابة 7500 ميغاواط من الطاقة المتوفرة لدى الوزارة تعتمد على الغاز الإيراني المورد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعتمد بقرابة 7500 ميغاواط على وقود الغاز الإيراني المورد، في ظل عدم اكتمال الخطة الوقودية وعدم اكتمال تأهيل وتطوير حقول الغاز بشكل كامل والتي تعمل عليه وزارة النفط بشكل حثيث وكبير مع توجيهات حكومية باستثمار حقول الغاز وتقليل الاحتراق"، مؤكداً أن "عدم اكتمال هذه الخطة سيبقي العراق بحاجة للغاز المورد".

وأضاف موسى، أن "أي انحسار لإطلاقات الغاز المورد او تعثر تسديد المبالغ سيؤثر بشكل كبير على تغذية محطاتنا التوليدية، وبالتالي سينعكس ذلك على انتاجية الطاقة".

ورجح المتحدث باسم الكهرباء، أن "تكون "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإيران موضوع الغاز واطلاقته من ضمن مباحثاته مع ايران".