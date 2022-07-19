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إيران تعلن توقيع أول إتفاقية طويلة الأمد في مجال الكهرباء مع العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-19T05:56:14+0000
إيران تعلن توقيع أول إتفاقية طويلة الأمد في مجال الكهرباء مع العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، يوم الثلاثاء، توقيع بلاده على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن محرابيان قوله، ان التوجه نحو عقد الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الكهرباء يعتبر من أهم محاور الدبلوماسية للحكومة الحالية التي أدت الى نتائج مشرقة لايران.

وأضاف أن إيران تُعد اكبر مصدر لانتاج وتوزيع الكهرباء بين دول غرب آسيا وكانت أقوى الدول في هذا الحقل بين الدول المذكورة رغم بطء مسيرة تطوير صناعة الكهرباء خلال الأعوام الماضية.

واعتبر الوزير ايران البلد الاعلى في مجال الكهرباء بين دول غرب آسيا، قائلا: ان قدرة ايران في هذا المجال لاتختص بالمحطات الكهربائية، بل انها اصبحت تتبوأ مكانة مهمة بين دول العالم بسبب تطورها العلمي حيث أنها تنوي تصدير انواع الخدمات الهندسية في مجال الكهرباء ايضا.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

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