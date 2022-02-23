إيران تعلن تصدير منتجات زراعية إلى العراق بقيمة 69 مليون دولار

شفق نيوز/ اعلن المدیر العام لجمارك محافظة إیلام غرب ايران "روح الله غلامي"، يوم الأربعاء، تصدير 229 ألف طن من المنتجات الزراعية بقیمة 69 ملیون دولار عبر منفذ "مهران" الدولي إلی العراق منذ بداية السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2021 حتى 19 فبراير /شباط 2022.

واوضح غلامي في مقابلة مع وكالة "إرنا"، الرسمية، أنه "تم تصدير 229 ألف طن من المنتجات الزراعية بقیمة 69 ملیون دولار إلی العراق عبر منفذ مهران الدولي، صعودا عن 125 ألف طن من المنتجات الزراعية بقیمة 55 ملیون و687 ألف دولار التي تم تصديرها عبر نفس المنفذ السنة الماضية".

واضاف ان "الصادرات الايرانية من مختلف السلع الى العراق عبر منفذ مهران خلال الـ 11 شهرا الماضية بلغت ملیوني طن بقيمة أکثر من ملیار دولار، لافتا ان "هذه الکمية من السلع سجلت نموا بنسبة 121 بالمائة من حيث الوزن و 118بالمائة من حيث القيمة الدولارية مقارنة بالعام الماضي".

وتابع غلامي ان "أهم السلع المصدرة خلال هذه الفترة تشمل مواد البناء، الفواکه والخضروات، والمنتجات البلاستیکية، والمنتجات الصناعية، والمنتجات الزجاجية، والأجهزة المنزلية والمنتجات المعدنية".