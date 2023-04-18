إيران تعلن تصدير سلع الى العراق بأكثر من 10 مليارات دولار

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في دار الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية روح الله لطيفي، ان تجارة البلاد الخارجية من السلع غير النفطية بلغت نحو 113 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار الى العراق.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية رسمية عن لطيفي، قوله "في العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس)، بلغت التجارة غير النفطية للبلاد 159 مليونا و 236 ألف طن بقيمة 112 مليارًا و 821 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 11.2 بالمائة من حيث القيمة؛

ويعتبر هذا الحجم من التجارة غير النفطية قليل النظير في تاريخ البلاد إذ زاد بمقدار 11 مليارا و 380 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له.

وأضاف، "من هذه الكمية من التجارة الخارجية كانت حصة الصادرات غير النفطية 122 مليونا و 56 ألف طن بقيمة 53 مليارا و 166 مليون دولار بزيادة نسبتها 10٪ مقارنة بالعام السابق له ، وهو رقم قياسي تاريخي من حيث القيمة وكان الرقم السابق لقيمة الصادرات هو 50 مليارا و 561 مليون دولار وتم تسجيله في العام 2015.

الدول الخمس الاولى لمقصد البضائع الإيرانية

وقال المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في دار الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية فيما يتعلق بالدول الخمس الاولى التي تشكل وجهة الصادرات الايرانية في العام الماضي، إن "الصين جاءت بالمركز الاول باستيراد 14 مليارا و 584 مليون دولار (بدون تغيير) ، والعراق بـ 10 مليارات و 238 مليون دولار ( 15٪ نمو) ، تركيا بسبعة مليارات و 459 مليون دولار (نمو 23٪) ، الإمارات العربية المتحدة بخمسة مليارات و 767 مليون دولار (نمو 28٪) والهند بمليارين و 146 مليون دولار (نمو 18٪) ، كانت الوجهات الخمس الأولى لتصدير البضائع الإيرانية في العام الماضي.

وتابع، "في العام الماضي ، دخل البلاد أكثر من 37 مليونا و 180 الف طن من البضائع بقيمة 59 مليارا و 655 دولار ، والتي شهدت زيادة بنسبة 13٪ من حيث القيمة وانخفاضا من حيث الوزن بنسبة 10٪ مقارنة مع العام السابق له".

وعن الدول الخمس الأولى المصدرة للبضائع الى إيران ، قال لطيفي، "الإمارات بـ 18 مليارا و 395 مليون دولار (نمو 11٪) ، الصين 15 مليارا و 744 مليون دولار (نمو 24٪) ، تركيا 6 مليارات و 99 مليون دولار ( 15٪ نمو) ، الهند بمليارين و 19 مليون دولار (نمو 80٪) وألمانيا بمليارين و 19 مليون دولار (نمو بنسبة 5٪) على التوالي ، هي الدول الخمس الاولى من حيث الصادرات الى ايران نمو ترانزيت السلع بنسبة 2.2 بالمائة وقال المتحدث السابق للجمارك، "على الرغم من توفير الظروف الدولية والتنسيق الداخلي بين المنظمات والمؤسسات ذات الصلة بالترانزيت، لتسجيل رقم قياسي جديد في العام الماضي ، إلا أن الترانزيت نما بنسبة 2.2 بالمائة فقط مقارنة بالعام السابق له، وبالطبع لم نتمكن من كسر الرقم القياسي البالغ 13 مليونا و 200 الف طن والمسجل في العام 2015".

وأعلن بان ترانزيت البضائع الأجنبية في العام الماضي بلغ 12 مليونا و 912 ألف طن.