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إيران تعلن تصدير بضائع بـ30 مليار دولار لـ5 دول بينها العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-20T10:32:15+0000
إيران تعلن تصدير بضائع بـ30 مليار دولار لـ5 دول بينها العراق

شفق نيوز/ اعلن المدير العام لدائرة المحافظات بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة إيرج حسن بور يوم الثلاثاء تصدير أكثر من 30 مليار دولار من البضائع منها البنزين والميثانول خلال النصف الاول للعام الايراني الحالي (بدأ في ٢١ آذار/ مارس٢٠٢٠) .

وقال حسن بور في كلمة له خلال حفل تقديم المشرف على مكتب الصناعة والتعدين والتجارة في شمال خراسان، إنه تم تصدير 74٪ من صادرات البلاد الى الصين والإمارات والعراق وتركيا وأفغانستان.

واعتبر الوضع الحالي لصادرات إيران بأنه ايجابي، معربا عن امله لبلوغ قيمة الصادرات 36 مليار دولار في نهاية الشهر الجاري.

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