إيران تعلن تسريع وتيرة العمل بالربط السككي مع العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، تسريع وتيرة العمل على استكمال مشروع الربط السككي "شلمجة-البصرة" في أقرب وقت ممكن.

وناقش بذرباش، خلال لقائه وزير النقل العراقي، رزاق محيبس، في طهران، زيادة القدرة الاستيعابية لنقل الزوار خلال أيام الأربعين عبر وسائل النقل المختلفة، وزيادة خدمات المطارات والرحلات الجوية بين البلدين، واستكمال خط سكة حديد (كرمانشاه الى إسلام آباد)، وزيادة حجم العبور بين إيران والعراق وخاصة من خلال استكمال الممرات الشرقية والغربية.

وكان موضوع استكمال مشروع الربط السككي " شلمجة-البصرة" ومناقشة السبل لإزالة بعض عوائق في هذا المشروع، بما في ذلك تسريع عملية إزالة الألغام وحيازة الأراضي، على رأس المواضيع التي طرحت ونوقشت في هذا اللقاء.

وفي هذا الصدد، شدد بذرباش، على ضرورة استكمال مشروع الربط السككي "شلمجة-البصرة" في أسرع وقت ممكن ، موضحاً أن هذا المشروع الضخم يشمل أجزاء عدة مثل عملية إزالة الألغام وعملية بناء الجسور وبناء مسار السكك الحديدية.

وإشار وزير الطرق الإيراني، إلى أن "الجزء الرئيسي من هذا المشروع قد بدأ العمل عليه في بناء خط سكة حديد شلمجة - البصرة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، عند نقطة الصفر من الحدود.