إيران تعلن تراجعاً بالتجارة مع العراق خلال الـ11 شهراً الماضية

شفق نيوز/ أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية، يوم السبت ، استحواذ 10 بلدان على 84 % في 11 شهراً الماضية من إجمالي التجارة معها، وسط تراجع التجارة مع العراق خلال هذه الفترة.

وأشارت مصلحة الجمارك الإيرانية في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الى ان "التجارة مع البلدان العشرة سجلت واقع 136.064 مليون طن بقيمة 88.441 مليار دولار في الفترة المذكورة".

ولفتت الى ان "الشركاء التجاريين الأوائل مع إيران بنسبة استحواذ 84 بالمئة من إجمالي تجارة البلاد مع العالم، هي الصين والإمارات وتركيا والعراق والهند وباكستان وروسيا وعمان وألمانيا وأفغانستان".

وبينت، ان "التجارة مع العراق تراجعت سعريا 5 بالمئة وكمّيا 1 بالمئة في الشهور الـ 11".

وتابعت، ان "التبادل التجاري مع روسيا كان الأعلى من بين شركاء التجاريين الـ 10 الاوائل، بزيادة كمّية 54 بالمئة وسعرية 24 بالمئة".